Угода Трампа з талібами стала катастрофою, - екс-генсек НАТО про ситуацію в Афганістані
Угода Трампа з талібами про виведення військ США з Афганістану стала катастрофою. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен прокоментував ситуацію в Афганістані для нового документального фільму Sky News "Колапс: відступ з Афганістану".
У ньому він сказав, що угода колишнього президента США Дональда Трампа з "Талібаном" була помилкою.
"Угода була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.
Він також сказав, що не можна було говорити бойовикам "Талібану"про дату виходу військ США з Афганістану. Завдяки цьому таліби перемогли.
"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - сказав він.
Расмуссен пояснює, що Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться тільки після того, як таліби вступлять з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду. Тобто домовленості повинні були ґрунтуватися не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були бути виконані талібами.
"З цього слід витягти один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.
Відзначимо, що очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.
Нагадаємо, що у НАТО зробили попередження талібам. Їм нагадали про зобов'язання.
Раніше повідомлялося, що Китай може домовитися з талібами. Таке припущення висловив Байден.