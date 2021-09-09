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Угода Трампа з талібами стала катастрофою, - екс-генсек НАТО про ситуацію в Афганістані

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США, Четвер 09 вересня 2021 05:00
Угода Трампа з талібами стала катастрофою, - екс-генсек НАТО про ситуацію в Афганістані Фото: Андерс Фог Расмуссен, колишній генсек НАТО (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Угода Трампа з талібами про виведення військ США з Афганістану стала катастрофою. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен прокоментував ситуацію в Афганістані для нового документального фільму Sky News "Колапс: відступ з Афганістану".

У ньому він сказав, що угода колишнього президента США Дональда Трампа з "Талібаном" була помилкою.

"Угода була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.

Він також сказав, що не можна було говорити бойовикам "Талібану"про дату виходу військ США з Афганістану. Завдяки цьому таліби перемогли.

"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - сказав він.

Расмуссен пояснює, що Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться тільки після того, як таліби вступлять з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду. Тобто домовленості повинні були ґрунтуватися не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були бути виконані талібами.

"З цього слід витягти один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.

Відзначимо, що очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.

Нагадаємо, що у НАТО зробили попередження талібам. Їм нагадали про зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що Китай може домовитися з талібами. Таке припущення висловив Байден.

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Афганистан Сполучені Штати Америки
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