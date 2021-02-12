Не зроблено в Україні. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів?
- Що нам колотимуть?
- Чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським?
- Чи підтримує влада українських виробників?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;
Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;
Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;
Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
Вони говорять, а вирішує народ