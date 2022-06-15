Зробили Угорщину великою знову. Скромна футбольна збірна розібрала Англію на запчастини

Несподіваним поразкам футболісти, тренери та експерти схильні шукати легкі пояснення. Звісно, варіанти виправдань змінюються з географією. Та якби українці могли позичити їхню нову модифікацію англійцям, то нині підійшло б словосполучення "угорський футбол на підйомі".

Упродовж 10 днів збірна Угорщини двічі здолала Англію і звела до нічиєї поєдинок зі ще одним грандом – національною командою Німеччини. Та якщо перша звитяга в Будапешті (1:0) виглядає випадковою, то розгром на стадіоні "Молінью" у Вулверхемптоні (4:0) ще довго грітиме серця угорських фанатів.

Із футбольного небуття Угорщина почала повертатися зовсім недавно. Першим із часу вильоту на ЧС-1986 після групового етапу великим турніром для збірної став Євро-2016. А торік угорці виступили і на перенесеному через коронавірус чемпіонаті Європи-2020.

На обох турнірах угорці приємно дивували (нічиї з Португалією, Францією, тією ж Німеччиною). Та ці подвиги й поруч не стоять із побиттям англійців. Що й казати, якщо збірна Угорщини стала першою командою, що забила чотири м'ячі Англії на виїзді з 1953 року, коли таке ж досягнення підкорилося... збірній Угорщини, знаменитим "Чарівним мадярам".

Божик, Кочиш, Хідегкуті, Пушкаш та інші в пантеоні футбольних богів давно та відомі кожному вболівальнику зі стажем. А ось нові герої Угорщини залишаються в тіні.

Сучасна збірна Угорщини підпадає під категорію команди-зірки, а не команди зірок. Її основу складають виконавці, які добре себе зарекомендували в міцних командах провідних чемпіонатів Європи.

Оборонці Орбан і Салай захищають кольори РБ "Лейпциг" і "Фенербахче" відповідно. Хавбеки та вінгери Шафер, Собослай, Шаллай запалюють у Бундеслізі. Центрхав Стайлз ("Барнслі") загартований боями в англійському Чемпіоншипі, а форвард-ветеран Салай ще "повоює" в Швейцарії.

Звісно, ніхто з них не стане лідером мадридського "Реала" чи здобуде "Золотий м'яч", як колись Пушкаш і Альберт відповідно. Та під керівництвом грамотного італійця Марко Россі кожен із виконавців збірної Угорщини виходить на новий рівень і водночас пише новий розділ в історії угорського футболу.

Популярна зараз схема 3-4-2-1, мабуть, найкраще здатна підкреслити сильні сторони команди та замаскувати її слабкі місця. І саме в цій формації угорська збірна і досягла своїх останніх успіхів. Звісно, симпатики збірної Англії можуть захитати головою. Мовляв, "Три леви" Лігу націй всерйоз не сприймають. Але навряд бодай один футболіст-професіонал готовий "згоріти" вдома 0:4.

Коли збірна Угорщини переграла англійців на "Вемблі" (6:3) в холодний листопадовий вечір 1953-го, то поєдинок отримав статус "матчу століття". У вік інформаційний завоювати подібний ярлик буде вкрай складно. Але схоже матч століття окремо для збірної Угорщини вже відбувся...