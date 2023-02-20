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SCM уплатил в бюджет 73,2 млрд гривен налогов за 2022 год

Фото: SCM уплатил в бюджет 73,2 млрд гривен налогов за 2022 год (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

По результатам 2022 года предприятия инвестиционной группы SCM Рината Ахметова направили 73,2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, говорится в сообщении группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Из этой суммы более 62 млрд грн уплачено в государственный бюджет. Отчисления в местные бюджеты составили 11,2 млрд грн.

Капитальные инвестиции за прошлый год достигли более 21,1 млрд. грн.

"Большинство этих средств - капитальный ремонт электросетей, переоснащение установок энергоблоков теплоэлектростанций, бурение нефтегазовых скважин, открытие новых лав и тому подобное - для поддержки энергетики Украины, чтобы в домах украинцев, несмотря на беспрецедентные ракетные атаки, было светло и тепло", - пояснили в компании.

На социальные программы израсходовано 11,8 млрд гривен. Наибольшие затраты составили программы для жителей регионов присутствия и охраны окружающей среды.

Кроме того, Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".

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