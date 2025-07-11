SCM представила проекты восстановления Украины на конференции URC 2025 в Риме

Международная инвестиционная компания SCM Рината Ахметова приняла участие в четвертой международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025, URC). Она состоялась 10-11 июля в Риме (Италия).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
SCM выступила партнером национального стенда Украины и представила ряд проектов, направленных на защиту, инвестиции и восстановление страны. В мероприятии также приняли участие бизнесы группы - ДТЭК, "Метинвест", ПУМБ, umgi и Lemtrans.
Также представители SCM стали одними из первых подписантов Хартии устойчивости человеческого капитала, инициированной Минэкономики совместно с Минветеранов и НБУ.
Документ предусматривает поддержку трудоустройства украинцев, в частности ветеранов, развитие навыков и создание конкурентоспособных условий труда.
"Национальный бизнес - движущая сила восстановления Украины. И сейчас, и после завершения войны. Все это время реальные инвестиции, уплата налогов, создание рабочих мест - это заслуга украинских компаний, украинских предпринимателей. Мы строим в Украине сейчас, мы инвестируем в Украину сейчас, восстанавливаем сейчас - потому что верим в европейское будущее Украины. И мы готовы быть партнером для международных инвесторов, которые стремятся участвовать в восстановлении нашей экономики. Это принципиальная позиция акционера Рината Ахметова", - заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.
SCM в очередной раз подтвердила стратегическую роль украинского бизнеса в восстановлении страны.
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