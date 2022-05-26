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SCM готує позови до Росії через зруйновані підприємства, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія SCM вимагатиме від Росії компенсації за зруйновані промислові підприємства. Лише вартість знищених заводів в Маріуполі складає $17-20 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ахметова НВ.

"За відновлювальною вартістю втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становлять від $17 до $20 млрд. Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії", - сказав бізнесмен.

Після початку широкомасштабного нападу Росії 24 лютого підприємства Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації.

"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", - повідомив бізнесмен.

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Систем кэпитал менеджмент (СКМ)Рінат Ахметов