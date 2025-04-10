SCM Ахметова стала крупнейшим частным донором ВСУ с начала войны

Согласно исследованию, в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025 года SCM Ахметова предоставила 11,3 млрд грн на помощь Вооруженным силам Украины и гражданскому населению.

На втором месте по объему поддержки - бизнес и фонды Виктора Пинчука с суммой 8,8 млрд грн, на третьем - фонды и компании семьи Порошенко, которые направили 6,8 млрд грн.

Среди частных компаний лидером является торгово-промышленная группа "Эпицентр", предоставившая 8 млрд грн. Далее в рейтинге - агрохолдинг Kernel (3,5 млрд грн) и сеть АЗК ОККО (2,5 млрд грн).

Также в исследовании указано, что monobank выделил 1,5 млрд грн, Comfy - 165 млн грн. Опрос проводился NV с целью оценки вклада частного бизнеса в поддержку армии и общества во время войны.