SCM за 9 месяцев уплатила в бюджет более 60 млрд гривен налогов

Так, украинские предприятия инвестиционной группы SCM направили 57,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Еще 2,8 млрд грн уплатили в бюджет ассоциированные и совместные предприятия.

Из 57,3 млрд грн уплаченных предприятиями SCM - 49 млрд грн поступило в государственный бюджет, 8,3 млрд грн - в местные бюджеты.

"Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, SCM продолжает инвестировать в экономику и энергетическую независимость нашей страны", - сообщили в компании.

Капитальные инвестиции с января по октябрь 2022 достигли 13,3 млрд грн. Большая часть этих средств - меры усиления энергетической безопасности страны: капитальный ремонт электрических сетей, переоснащение установок энергетических блоков теплоэлектростанций, бурение нефтегазовых скважин, открытие новых рядов, обогащение угля и т.д.

На социальные программы израсходовано 6,1 млрд гривен. Наибольшие расходы составили охрана окружающей среды и социальные программы жителей регионов присутствия.

Также бизнес SCM, Фонд Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" продолжают поддерживать Украину и украинцев в эти сложные времена. С 24 февраля на помощь ВСУ и гуманитарные программы направлено более 3,5 млрд грн.