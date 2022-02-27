На рахунку "Привида Києва" вже 10 збитих російських літаків

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, як справжній Ангел. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", – сказали у відомстві.

Що відомо про "Привида Києва"

Вперше про цього пілота заговорили на другий день війни, 25 лютого. "Привид Києва" літає на багатоцільовому винищувачі четвертого покоління Міг-29. Тоді повідомлялося, що він знищив 6 ворожих винищувачів за 30 годин.

Всього на той момент було збито 10 російських літаків. За останньою офіційною інформацією від Міноборони, за весь час війни ліквідовано 26 літаків і 27 гелікоптерів окупантів.