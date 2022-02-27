RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На рахунку "Привида Києва" вже 10 збитих російських літаків

Автор: Владислав Красінський

Легендарний український ас, якого вже встигли прозвати "примарою Києва", за чотири дні війни здобув 10 перемог у повітряних боях проти літаків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, як справжній Ангел. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", – сказали у відомстві.

Що відомо про "Привида Києва"

Вперше про цього пілота заговорили на другий день війни, 25 лютого. "Привид Києва" літає на багатоцільовому винищувачі четвертого покоління Міг-29. Тоді повідомлялося, що він знищив 6 ворожих винищувачів за 30 годин.

Всього на той момент було збито 10 російських літаків. За останньою офіційною інформацією від Міноборони, за весь час війни ліквідовано 26 літаків і 27 гелікоптерів окупантів.

Нагадаємо, що союзники передали Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря". У командуванні Повітряних Сил сказали, що вони вже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевнили, що на всіх окупантів вистачить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миг-29Війна в Україні