Рахункова палата виявила за 2020 рік бюджетних порушень на 26 млрд гривень

Рахункова палата у 2020 році виявила бюджетних порушень та недоліків на загальну суму 26, 258 млрд гривень. Обсяг перевірених коштів - 1 трлн 185 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними прес-служби, аудитори перевірили 285 об’єктів, затверджено 48 звітів. Понад 71% (18,8 млрд грн) загального обсягу порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою у 2020 році, припало на 7 аудитів.
Зокрема, вперше за всю історію незалежності проведений аудит Верховної ради. І вперше - аудит за рішенням парламенту щодо ефективності діяльності податкової, митної і фіскальної служб. Цей аудит показав, що держбюджет недоотримав у 2019 році - квітні 2020 року 52,8 млрд гривень
За результатами проведених аудитів Рахункова палата підготувала та надіслала 462 документи для відповідного реагування. У 2020 році за результатами 17 аудитів надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень. За результатами 10 контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 22 досудові розслідування у кримінальних провадженнях.
Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.
За даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів державного бюджету за 2020 рік, видатки були меншими за план на 67,3 млрд гривень, або на 5%.