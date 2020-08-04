Лічильник-сортувальник HARD 8Plus – автоматизація роботи з готівкою

Робота з готівкою вимагає великої відповідальності та уваги. Якщо контрольно-касовий пункт обладнати спеціалізованою технікою, кожна операція може виконуватися значно швидше, якісніше і з більшою точністю. Сортувальник купюр HARD 8Plus – це апарат VIP-класу, який дозволяє перевіряти готівкові кошти на справжність в автоматичному режимі.

Придбати HARD 8Plus можна на сайті компанії Eco-Treding за вигідною ціною з доставкою по Україні. Подібне обладнання гарантує економію робочого часу та безпеку операцій.

Автоматизація роботи з HARD 8Plus

Завдяки HARD 8Plus виконання операцій з перерахунку, сортування та ведення готівки значно прискорюються. Це дозволяє підприємцям отримувати більше часових і фінансових ресурсів, необхідних для створення більш ефективних, клієнтоорієнтованих інструментів.

Лічильник- сортувальник HARD 8 Plus характеризується високими технічними параметрами, за рахунок чого робота з грошима проходить не тільки швидше, але й набагато точніше, безпечніше. Апарат отримав:

Здатність сортування змішаних пачок грошей (за номіналом, стороною і орієнтацією).

Автоматичний або ручний старт роботи.

Завантаження грошей в кишеню в горизонтальному напрямку.

Оновлення програмного забезпечення з кожним новим виходом емісії або виявленні нових способів підробки банкнот.

Компактність.

Підключення до ПК, принтера, виносної клавіатури.

Підключення зовнішнього дисплея для клієнтів.

Максимально можливий рівень роздільної здатності забезпечує кращий захист від неплатоспроможних і фальшивих банкнот. Таким чином, HARD 8Plus значно скорочує час на обробку грошової маси, зберігаючи на незмінно високому рівні контроль справжності купюр.

Переваги HARD 8Plus

Сортувальник HARD 8Plus вважається обладнанням нового покоління. Незважаючи на компактні розміри, він з легкістю справляється з обробкою грошового потоку. Перевірка справжності здійснюється за допомогою двох CIS датчиків. Подібне рішення задіяне у дорогій технології, тому не дає збоїв у роботі та гарантовано відсіває фальшиві банкноти.

Обладнання виконує функцію автоматичного визначення валюти. У пам'ять занесено 10 стандартних валют з можливістю розширення до 50. Пристрій тихо працює, не створює акустичного дискомфорту. Не вимогливий до технічного обслуговування, оскільки оснащений надійним корпусом. Якісна збірка і широкий функціонал роблять HARD 8Plus оптимальним рішенням для автоматизації роботи з готівкою на максимально високому рівні.