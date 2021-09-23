Збував амфетамін на перервах: в Хмельницькому затримали педагога-наркоторговця

У Хмельницькому поліцейські затримали педагога, який займався збутом амфетаміну. Для цього він, зокрема, використовував перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Чоловік збував наркотичні речовини серед наркозалежних міста.

Його затримали вчора, 22 вересня, під час збуту чергової дози амфетаміну.

Під час обшуків у 38-річного викладача вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети та згортки з амфетаміном, "солями" та марихуаною.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Згідно ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.