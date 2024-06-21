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СБУ обвинила российского актера из "Универа" в пропаганде войны

Архивное фото: Виталий Гогунский (скрин видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обвинили российского актера Виталия Гогунского в пропаганде войны РФ против Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Винницкой области.

О ком идет речь

Отмечается, что правоохранители собрали доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины. При этом он выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями оккупантов и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины. 

Фото: Гогунский (facebook.com/ssu.vinnytsia)

Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиаплощадках рупоров Кремля. Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Что ему грозит

Следователи сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;
  • коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией;
  • пропаганда войны.

Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. 

Что известно о Гогунском

Виталий Гогунский является уроженцем Кременчуга в Полтавской области, но свою карьеру сделал в России. Гогунский стал известен благодаря своей роли в российском сериале "Универ".

СБУ "охотится" за российскими артистами

Украинская спецслужба проводит расследование в отношении ряда российских актеров и артистов, которые поддерживают войну против Украины.

Ранее в пропаганде войны СБУ обвинила российского певца из Мариинского театра Василия Герелло.

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