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СБУ уничтожила российский комплекс "Муром-М" и 6 единиц бронетехники на востоке (видео)

Иллюстративное фото: СБУ уничтожила российский комплекс "Муром-М" и 6 единиц бронетехники на востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники СБУ уничтожили российскую систему радиоэлектронной разведки Муром-М с помощью беспилотника на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цели отработала оперативная группа 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Россияне разместили комплекс радиоэлектронной разведки вблизи линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских бойцов, но наши бойцы смогли уничтожить его.

Кроме того, украинские защитники "отминусовали" еще четыре вражеских БМП-2, две МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет.

Отметим, что "Муром-М" - это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Ситуация на фронте

Россияне подтянули силы на Лиманском и Купянском направлениях и пытаются совершить наступление. Однако украинские защитники не позволяют им продвинуться.

При этом Силы обороны наступают в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Им уже удалось освободить более семи населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

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