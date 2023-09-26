СБУ нашла паспорт РФ у тренера сборной Украины: федерация отреагировала отстранением

Министерство молодежи и спорта Украины еще в мае получило письмо от Службы безопасности Украины о наличии действующего российского паспорта у главного тренера национальной хоккейной команды Вадима Шахрайчука.

Отечественная спецслужба отыскала паспорт страны-агрессора у ведущего хоккейного тренера. Еще весной в Минмолодежьспорта пришло письмо за подписью главы СБУ Малюка о наличии гражданства РФ у наставника "сине-желтых", но он дальше работал с командой.

По данным СБУ, Шахрайчук получил российский паспорт еще в 2008 году. К нему он добавил идентификационный номер налогоплательщика. Спецслужбы обнаружили, что паспорт РФ тренера до сих пор остается действительным в базе Федеральной миграционной службы России.

"При таких обстоятельствах считаем невозможным и безусловно вредящим международной репутации Украины представительство нашего государства в условиях военной агрессии Российской Федерации лицом, имеющим гражданство государства-агрессора. Информируем с целью принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией", – говорится в письме СБУ.

Федерация хоккея Украины отстранила Шахрайчука от занимаемой должности только 19 сентября. Производство против него открыл дисциплинарный комитет федерации. Тем временем президент ФХУ Георгий Зубко анонсировал изменения у руля "сине-желтых" из-за неудовлетворительных результатов.

Кто такой Вадим Шахрайчук

взрослом уровне дебютировал в составе столичной ШВСМ, а в 1992-1996, 2010-2011 и 2012 гг. защищал цвета киевского "Сокола".

Львиную долю игровой карьеры провел в чемпионате России (1996-1997, 2000-2010 гг.). Там выступал за казанский "Ак Барс", омский "Авангард", ярославский "Локомотив", московские "Спартак" и "Динамо", ряд других команд. В 1997-2000 гг. играл в немецком "Айс Тайгерс", а завершил активные выступления в киевском "Компаньоне" в 2013 году.

Тренерскую деятельность начал в рядах столичных "Дженералз". Затем работал в РФ и Румынии, а в 2021 году возглавил сборную Украины. Весной этого года национальная команда не смогла выиграть Дивизион IB чемпионата мира. Летом возглавил "Киев Кэпиталз".

Фото: Письмо Службы безопасности Украины в Минмолодежьспорт и ксерокопию предположительно российского паспорта Вадима Шахрайчука (t.me/KurbanovaNEWS)