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СБУ нашла в храмах МП российские паспорта, похищенные иконы и флаг "Новороссии"

Фото: СБУ обнаружила на территории церквей УПЦ МП доказательства сотрудничества с РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех области и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Правоохранители провели обыски на объектах МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Установлено, что настоятель Успенского собора Херсонской области поддержал оккупацию региона. Он присутствовал в кремлевском зале во время оглашения аннексии четырех украинских регионов. После освобождения Херсона он скрылся на оккупированной территории. На территории собора были обнаружены иконы, похищенные из дома почетного консула Литвы.

Также в помещении собора были найдены пропуски, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ", а также российские паспорта местных священников, которые выданы во время оккупации Херсона.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области нашли флаг так называемой "Новороссии" и пропагандистскую литературу российских авторов.

На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области обнаружили бывших уголовников. Они поддерживают связь с россиянами. В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили человек, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

В Свято-Николаевском Милецком монастыре СБУ нашла тексты молитв за РФ и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.

Фото: СБУ обнаружила паспорта РФ и украденные иконы в церквях МП (ssu.gov.ua)

Напомним, сегодня СБУ сообщила, что проверяет два монастыря и Скиту в Житомирской области.

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