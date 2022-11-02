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СБУ завершила расследование дела "крота" в Харьковском управлении

Фото: СБУ завершила расследование по "кроту" ФСБ, обнаруженного в Харьковском управлении (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины завершила расследование касаемо "крота" ФСБ в Харьковском управлении органа. Предателю грозит пожизненное тюремное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Преступник согласился на сотрудничество с врагом в обмен на гарантии безопасности для него и его семьи.

В рамках очищения собственных рядов, СБУ разоблачила "крота" и собрала все необходимые доказательства для предъявления обвинения против него. Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предателю грозит наказание в виде пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Согласно данным следствия, мужчину завербовали еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Должность в координационном штабе областного управления СБУ позволяла ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба России разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны Украины, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб", - добавляет пресс-служба.

Россияне использовали "слитую" информацию, чтобы избегать ударов ВСУ и планировать диверсии, а также обстрелы стратегических объектов города и оборонных позиций.

Предатель был задержан во время очередного сбора данных для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области.

Фото: СБУ завершила расследование по "кроту" ФСБ, обнаруженного в Харьковском управлении (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в июне СБУ задержала "крота" спецслужб РФ в харьковском управлении Службы безопасности.

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