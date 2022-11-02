СБУ завершила расследование дела "крота" в Харьковском управлении

Преступник согласился на сотрудничество с врагом в обмен на гарантии безопасности для него и его семьи.

В рамках очищения собственных рядов, СБУ разоблачила "крота" и собрала все необходимые доказательства для предъявления обвинения против него. Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предателю грозит наказание в виде пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Согласно данным следствия, мужчину завербовали еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Должность в координационном штабе областного управления СБУ позволяла ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба России разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны Украины, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб", - добавляет пресс-служба.

Россияне использовали "слитую" информацию, чтобы избегать ударов ВСУ и планировать диверсии, а также обстрелы стратегических объектов города и оборонных позиций.

Предатель был задержан во время очередного сбора данных для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области.

Фото: СБУ завершила расследование по "кроту" ФСБ, обнаруженного в Харьковском управлении (ssu.gov.ua)