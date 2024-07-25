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СБУ задержали дельцов, продававших трофейные пулеметы и взрывчатку в трех областях

Фото: СБУ задержали дельцов, продававших трофейные пулеметы и взрывчатку (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала дельцов, продававших криминалитету трофейные пулеметы и взрывчатку. Они "работали" сразу в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности вместе с Национальной полицией предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов в трех регионах Украины. В Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях "на горячем" задержаны пять организаторов нелегального бизнеса", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пытались продать криминалитету образцы боевых средств поражения, найденных на местах бывших боеприкосновений.

Среди изъятого - российские пулеметы "Печениг" и "Корд", автоматы АК-12, арсенал противотанковых гранатометов и взрывчатка.

 

Киевская область

В регионе задержан представитель добровольческого формирования территориальной общины столицы, торговавший трофейным вооружением.

Он подыскивал потенциальных клиентов на тематических интернет-форумах, а также из-за собственных связей в криминальных кругах. Для хранения средств поражения делец использовал заброшенную недостройку в окрестностях Киева.

Стражи порядка задержали злоумышленника на попытке нелегального сбыта автомата АК-74 и четырех боевых гранат.

При осмотре схрона и обысков по месту жительства задержанного дополнительно изъято:

  • 4 кг взрывчатки с электродетонаторами;
  • более 20 гранатометных выстрелов;
  • 16 боевых гранат;
  • 2 автомата Калашникова;
  • 2 пистолета, среди них системы Макарова;
  • более 2 тыс. патронов разного калибра.

Донецкая область

Здесь задержаны еще два дельца, которые торговали трофейным вооружением в прифронтовых районах области.

Один из фигурантов был задержан, когда он пытался получить 32 тыс. долларов за продажу целого арсенала средств поражения. Среди них: крупнокалиберные пулеметы "Утес" и "Корд", снайперская винтовка Драгунова и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Одновременно вблизи передовой был задержан другой фигурант, который "договаривался" о сбыте еще одной партии оружия.

Днепр

В городе задержан бывший сотрудник расформированной милиции и его сообщник, которые хотели подпольно продать российский крупнокалиберный пулемет "Печениг" и четыре автомата Калашникова.

Всем пяти задержанным доложено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Не первый случай

В мае СБУ задержала банду "черных оружейников", продававших криминалитету трофейное вооружение.

А в 2023 году в Днепропетровской и Херсонской областях были разоблачены два канала подпольной продажи оружия. Речь тогда тоже шла о "трофеях".

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