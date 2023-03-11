СБУ задержала предателя, организовавшего в оккупации трансляцию телеканалов РФ

СБУ разоблачила коллаборанта, который во время оккупации Купянска Харьковской области организовал трансляцию российских телеканалов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
После оккупации части территорий Харьковской области, предатель пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками. Враг назначил коллаборанта "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций".
"Находясь на "должности" он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни", - пишет пресс-служба.
Таким образом враг распространял дезинформацию среди местных жителей о войне в виде сюжетов и передач пропагандистов. Почти весь эфирный контент был направлен на отрицание российской агрессии и оправдание преступлений России.
Сейчас расследование продолжается, предателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве и пытались собирать закрытые сведения.
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