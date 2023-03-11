RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала предателя, организовавшего в оккупации трансляцию телеканалов РФ

Фото: СБУ задержала предателя, организовавшего в оккупации трансляцию телеканалов России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила коллаборанта, который во время оккупации Купянска Харьковской области организовал трансляцию российских телеканалов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

После оккупации части территорий Харьковской области, предатель пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками. Враг назначил коллаборанта "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций".

"Находясь на "должности" он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни", - пишет пресс-служба.

Таким образом враг распространял дезинформацию среди местных жителей о войне в виде сюжетов и передач пропагандистов. Почти весь эфирный контент был направлен на отрицание российской агрессии и оправдание преступлений России.

Сейчас расследование продолжается, предателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве и пытались собирать закрытые сведения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины