СБУ задержала предателя, организовавшего в оккупации трансляцию телеканалов РФ

После оккупации части территорий Харьковской области, предатель пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками. Враг назначил коллаборанта "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций".

"Находясь на "должности" он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни", - пишет пресс-служба.

Таким образом враг распространял дезинформацию среди местных жителей о войне в виде сюжетов и передач пропагандистов. Почти весь эфирный контент был направлен на отрицание российской агрессии и оправдание преступлений России.

Сейчас расследование продолжается, предателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.