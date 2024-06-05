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СБУ задержала женщину, которая хотела "слить" позиции ВСУ, а ее дочь восхваляла Путина

Фото: СБУ разоблачила мать и дочь, которые оправдывали войну (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре задержана женщина, которая хотела "слить" россиянам позиции ВСУ и тяжелой техники. Дочь предательницы восхваляла российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Жительница Днепра была завербована российским ГРУ в 2023 году. Она пыталась выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Женщина объезжала местность, где скрыто фиксировала пункты временного базирования украинских войск.

Она готовилась передать куратору информацию через мессенджеры для подготовки оккупантами ударов. СБУ сорвала планы шпионки и задержала ее в собственном доме.

При этом дочь задержанной, проживающая в Киевской области, регулярно оправдывала агрессивную войну против Украины, в частности, вражеские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру. Обе женщины восхваляют Путина.

Матери объявили подозрение по двум статьям УКУ, в частности, в государственной измене, а дочери - в оправдывании войны. Матери избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

 

Напомним, недавно в Запорожье был задержан агент ФСБ, который готовил теракты против военных ТЦК.

Также в Житомирской области разоблачили российскую шпионку. Женщина наводила вражеские ракеты, в том числе и на защитников.

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