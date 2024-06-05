СБУ задержала женщину, которая хотела "слить" позиции ВСУ, а ее дочь восхваляла Путина

Жительница Днепра была завербована российским ГРУ в 2023 году. Она пыталась выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Женщина объезжала местность, где скрыто фиксировала пункты временного базирования украинских войск.

Она готовилась передать куратору информацию через мессенджеры для подготовки оккупантами ударов. СБУ сорвала планы шпионки и задержала ее в собственном доме.

При этом дочь задержанной, проживающая в Киевской области, регулярно оправдывала агрессивную войну против Украины, в частности, вражеские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру. Обе женщины восхваляют Путина.

Матери объявили подозрение по двум статьям УКУ, в частности, в государственной измене, а дочери - в оправдывании войны. Матери избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.