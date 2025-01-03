СБУ задержала налоговика, который "облагал данью" предпринимателей

По результатам комплексных мероприятий в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС.

По материалам дела, такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за "положительное" проведение налоговой проверки.

В случае получения денег чиновник обещал предпринимателю "аннулировать" коммерческие обязательства по уплате налогов, которые он должен был отчислить в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ задокументировали получение налоговиком неправомерной выгоды и задержали его "на горячем" во время получения одного из траншей в 13 тысяч долларов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды)", - пояснили правоохранители.

Заметим, что данная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.