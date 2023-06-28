СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску

Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей.

Для выполнения враждебного указания агент ГРУ совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

Обстрел Краматорска 27 июня

Вчера российские оккупанты устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. На данный момент известно уже о 10 погибших и 61 раненых.

Среди погибших три несовершеннолетних девушки - 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди.