СБУ затримала колаборанта-рецидивіста, який намагався втекти з Херсона до Придністров’я
У Вінницькій області СБУ затримала пособника РФ, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я. За його плечима виявився послужний список із судимостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник "здавав" каральним загонам окупантів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.
Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.
"За свою "лояльність" отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам", - розповіли в СБУ.
Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував "варіанти" нелегального виїзду за межі України.
Втім, контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як повідомлялось, СБУ викрила колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області організував трансляцію російських телеканалів.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві та намагалися збирати закриті відомості.
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