СБУ задержала коллаборанта, сдавашего ФСБ РФ позиции HIMARS под Бахмутом

Так, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

"Прежде всего, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS", - говорится в сообщении.

Полученные сведения фигурант отправлял в Telegram-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских сил обороны создала ФСБ РФ.

"Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот уходил из дома для осуществления скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.