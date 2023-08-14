СБУ задержала агента РФ, который "охотился" за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой

Отмечается, что подозреваемый был на прямой связи с кадровым сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Так, в начале августа мужчина получил от своего российского "куратора" первоочередную задачу - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.

Он также скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.

К тому же, фигурант "сливал" российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

Отмечается, что развединформация нужна была оккупантам для планирования боевых операций, в том числе попыток огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял доразведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству на пользу страны-агрессора.

В поле зрения россиян он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники". Связь с оккупантами он поддерживал через свой аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

Сообщается, что в своих "отчетах" российской спецслужбе информатор подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили в Одессе предательницу, которая занималась корректировкой российских ударов по городу.

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