СБУ задержала российского агента в Днепре. Он не только наводил ракеты и дроны на город, но и выискивал позиции ПВО украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки России получить актуальные разведданные о Силах обороны в Днепре. Это удалось благодаря спецоперации СБУ, в ходе которой в областном центре задержан российский информатор", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции украинских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Также фигурант фиксировал основные маршруты движения подразделений ВСУ.
"Полученные сведения он дистанционно передавал одному из известных блоггеров путинской партии "Единая Россия", проживающему в РФ", - добавили в СБУ.
СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр (t.me/SBUkr)
После получения развединформации прокремлевский пропагандист выкладывал ее в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем враг использовал эти данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.
"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его подрывной деятельности. Тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и поэтапно задокументирован фигурант, чтобы установить личность его "связного" из России", - добавили в спецслужбе.
На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала вражеского информатора.
По данным следствия, им оказался специалист в сфере IT-технологий, идеологический сторонник рашизма. Летом 2023 года он начал публиковать в запрещенной соцсети "Вконтакте" сообщения в поддержку кремлевского режима.
Таким образом, он привлек на себя внимание рашистского блогера, который предложил айтишнику сотрудничество в пользу РФ.
Для сбора разведданных фигурант ездил по городу в маршрутках, с которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда украинских войск.
Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с поличным. Также зафиксированы переводы средств на его криптовалютный кошелек, которые поступали из РФ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
18 апреля в Днепре прогремел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога, а в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики. Позже в Днепре сообщили еще о нескольких взрывах. Местных жителей просили пройти в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.