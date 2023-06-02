СБУ задержала агента КГБ Беларуси, который шпионил на границе в Ровенской области

СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за северной границей Украины в Ровенской области. Им оказался бывший командир войск СССР, воевавший в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как агента завербовали?

В начале полномасштабного вторжения РФ гражданин Беларуси, имеющий вид на постоянное проживание в Украине и длительное время проживающий в Ровенской области, был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск СССР. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники. Он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением сил обороны.

Где задержали агента

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщалось, в Украине задержан и арестован на два месяца гражданин Беларуси, подозреваемый в "сливе" информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.

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Он оказался жителем Бахмута, завербованным ГРУ РФ и мог готовить диверсии против руководства Сил обороны Украины.

Его завербовали еще до вторжения в Украину. Устроится в ВСУ было одним из заданий агента. Таким образом он узнавал информацию о возможных визитах в гарнизон командования ВСУ и рассказывал об этом своему связному.