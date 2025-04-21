СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов, среди них - однопартиец экс-нардепа Мураева
Служба безопасности задержала пятерых пророссийских интернет-агитаторов, которые публично поддерживали войну РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов. Среди них - бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, однопартиец Мураева администрировал одну из групп, которая популяризировала партию в Facebook. Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял российского диктатора Владимира Путина. Общая аудитория враждебного интернет-ресурса составляла 27 тысяч пользователей.
Еще один фигурант - сотрудник одного из заводов ну Киевской области, который популяризировал оккупантов во время общения с коллегами.
Кроме этого, СБУ задержала также вражескую агитаторшу в столице. Злоумышленница зарегистрировалась в запрещенной соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупационные группировки РФ.
На Прикарпатье разоблачили жительницу поселка Богородчаны, которая в "Одноклассниках" героизировала рашистов и оправдывала временную оккупацию восточных регионов Украины.
Другой фигурант - водитель местной торговой компании, который во время рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления кремля.
Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дело Мураева
Напомним, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах тогда еще нардепа Евгения Мураева в Киеве. Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
В январе 2022 года Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривают бывшего народного депутата Евгения Мураева.
В июле 2023 года Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене.
В марте 2024 года следствие по делу бывшего нардепа Евгения Мураева было завершено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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