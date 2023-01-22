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СБУ привлекут к расследованию утечки пищевых контрактов Минобороны, - нардеп

Фото: СБУ привлекут к расследованию утечки пищевых контрактов Минобороны (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Факт утечки контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных будет рассмотрен Оборонным комитетом Верховной рады. Данные, обнародованные журналистами, не подлежат разглашению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Геннадия Касая.

"Во-первых - да, комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ по вопросу, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов) закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) измену", - заявил Касай.

По его словам, данная информация может быть использована врагом. Подобные контракты закрыты, согласно требованиям военного времени, и содержат сведения о воинских частях, их адресах.

"Данные относительно воинских частей (обнародованы в слитых контрактах) - действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе также разбираться, сто процентов. Вопрос ко времени", - пояснил нардеп.

Он также добавил, что к изучению ситуации будут привлекаться СБУ.

"Может, не на этом комитете, а на следующем, но надо привлечь. Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе также должно разобраться", - считает Касай.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников инициировал безотлагательное проведение заседания профильного оборонного комитета после появления в СМИ информации о содержании закупок услуг питания для военных.

В Минобороны заявили, что обнародованные журналистами данные вводят в заблуждение.

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