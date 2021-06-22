СБУ затримала розшукуваного Інтерполом росіянина-терориста
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Черкасах громадянина Росії, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення злочинів терористичного характеру. Він переховувався в Україні з 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"СБУ викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Зловмисника вдалося затримати у м. Черкаси у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.
Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи "Черкаський слідчий ізолятор" до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави - ініціатора розшуку.
Операцію провели співробітники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях за безпосередньої координації Департаменту захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.
На оприлюднених СБУ фото затриманий тримає паспорт Російської федерації.
Нагадаємо, на початку червня у Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у вчиненні тяжких злочинів.