СБУ затримала поліцейського, який шпигував на користь РФ

В СБУ заявили про викриття поліцейського у Харкові, який на ідейних засадах передавав російській стороні інформацію про патріотично налаштованих громадян та інформацію з обмеженим доступом. Про це на брифінгу розказав представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що Харкові затримано працівника головного управління національної поліції у Харківській області.

За даними української спецслужби, поліцейського було завербованого у місті Белгород РФ.

"Він неодноразово перебував на окупованій території та активно створював агентурні мережі. На виконання завдань розвідника РФ український поліцейській використовував своє службове становище і передав інформацію з обмеженим доступом", - повідомив він.

Крім того, у СБУ мають докази того, що поліцейський здійснював пропаганду "русского мира" та створення так званої "Харківської народної республіки".

В ході обшуку у місці проживання виявлено докази його протиправної діяльності: магнітні накопичувачі інформації і персональний комп'ютер для передачі інформації російській стороні.

Наразі поліцейському оголошено про підозру за ч. 1 статті 111 (держзрада). Поліцейського затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) напередодні припинила діяльність керованого з території Росії екстремістського об’єднання, координатором якого був Рустам Ташбаєв, відомий в Україні як організатор "Майдану 3.0".