СБУ затримала організаторку так званого "референдуму" в Луганській області

Затримана жінка у 2014 році брала участь в організації "референдуму" в Попасній. Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", а також координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування.

"Після звільнення Попасної силами АТО, зловмисниця втекла до РФ і переховувалась там від слідства", - розповіли в СБУ.

Після втечі їй заочно повідомили про підозру, а також оголосили у розшук. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а також правоохоронці перевіряють причетність затриманої до інших злочинів проти держави.

Крім того, СБУ оголосила у загальнодержавний розшук колишнього депутата міськради Золотого, який у 2014 році очолював "виборчу комісію" під час "референдуму" в місті. Він переховується на окупованій території Луганської області.