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СБУ затримала угрупування на продажі вибухівки напередодні Дня захисника

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила учасників міжрегіонального угрупування, які займалися виготовленням та продажем вибухівки. Їх затримали напередодні Дня захисника України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до складу угрупування входили кримінальник, військовий Збройних сил та колишній учасник одного з добровольчих батальйонів. Організатором цієї групи виявився чоловік, який керував нею перебуваючи під вартою у Київському та Черкаському слідчих ізоляторах.

Правоохоронці провели 7 оперативних закупок, під час яких викрили злочинців на продажі зброї та вибухових пристроїв. Їх здійснювали у Києві, Житомирі та у Львівській області. Зокрема, було зафіксовано спробу продажу чотирьох реактивних протитанкових гранат, трьох автоматів Калашникова та двох пістолетів-кулеметів.

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Також виявили саморобну вибухову речовину на основі аміачної селітри вагою понад 6 кг.

Фото: вилучена вибухівка та зброя (ssu.gov.ua)

Правоохоронці наразі проводять 13 обшуків у Київській, Черкаській, Житомирській та Львівській областях, у тому числі у Лук’янівському та Черкаському слідчих ізоляторах. Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї).

Нагадаємо, в Україні практично щотижня зловмисники закладають вибухівку.

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