СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси

Як стало відомо виданню, всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.

Джерела "Цензор.Нет" в правоохоронних органах пов'язують цю ситуацію зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном.

Також видання нагадує, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів.

Тоді, за даними співрозмовників видання, зазначалось, що контейнер може належати Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.