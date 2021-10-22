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СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси

Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України (СБУ) затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси. Загальна вартість товару - близько 14 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.Нет".

Як стало відомо виданню, всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.

Джерела "Цензор.Нет" в правоохоронних органах пов'язують цю ситуацію зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном.

Також видання нагадує, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів.

Тоді, за даними співрозмовників видання, зазначалось, що контейнер може належати Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували спробу контрабанди ртуті до Європи. Вивезти небезпечну речовину, яку можна використовувати для терактів, планували з Закарпатської області.

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