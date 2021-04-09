СБУ затримала двох поліцейських, вони вимагали хабар за повернення грошей потерпілому

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох співробітників відділу протидії кіберзлочинів Нацполіціі. Вони вимагали та отримали від потерпілого 150 тисяч гривень.

В ході слідства встановили, що підприємець з Івано-Франківська звернувся в поліцію із заявою про злочин. Хакери спробували викрасти з його банківського рахунку 900 тисяч гривень. Однак банк заблокував операцію як підозрілу. Для розблокування коштів бізнесмен повинен був представити в кредитну організацію документ про відкриття кримінальної справи за цим фактом.

Відзначається, що поліцейські гарантували підприємцю доступ до заблокованих коштів за "винагороду" в 150 тисяч доларів. Правоохоронців затримали в момент передачі грошей. Їм повідомили про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.