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СБУ затримала двох бойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали українських військових

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П'ятниця 13 серпня 2021 10:19
СБУ затримала двох бойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали українських військових Фото: СБУ затримала бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох бойовиків "Л/ДНР". Їх затримали в ході спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Контррозвідники спецслужби викрили та затримали зловмисників під час спецоперації в Одеській і Харківській областях.

У проросійських "формуваннях" бойовики служили протягом 2014-2016 років.

За цей час зловмисники побували у боях поблизу Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Фото: СБУ затримала бойовиків (ssu.gov.ua)

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