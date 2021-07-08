СБУ затримала "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

СБУ викрила схема збуту великих сум фальшивих грошей. Організатором виявився російський "кримінальний авторитет" зі списку РНБО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Згідно з даними слідства, підроблені банкноти не ідентифікувалися як фальшиві під час перевірки пристроєм.
Відомо, що до злочинної схеми були залучені громадяни РФ та України. Зловмисники займалися збуток фальшивих банкнот, які надходили в Україну через кордон.
"За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки", - пише пресслужба.
Варто відзначити, що згідно з ч. 2 ст. 199 зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.