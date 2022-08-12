СБУ заблокувала роботу однієї зі столичних компаній, яка займалась продажем російських нафтопродуктів та входила до структури "Газпром нефти". Представники "філії" фінансували підготовку до вторгнення Росії на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Власник "Газпром нефти" належить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

Представники "філії" в Україні перераховували частину прибуту до бюджету Росії, з якого країна-окупант брала кошти для підготовки повномасштабного вторгнення.

"За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів", - пише пресслужба СБУ.

Готову продукція від партнерів з Росії, "філія" зберігала на власних складах. Логістичні бази також використовувались й для незаконної реалізації товару афілійованим фірмам, а також клієнтам з тіньового ринку.

Під час обшуків, співробітники СБУ виявили більше ніж 27 тонн російських мастил, які зберігались у місткостях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн гривень.

Конфіскований товар буде передано на потреби нашим захисникам.

Фото: СБУ заблокувала роботу київської компанії, яка входила до складу "Газпром нефти" (ssu.gov.ua)