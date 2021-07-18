СБУ викликала Шойгу до Маріуполя для вручення підозри

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку у середу, 20 липня.

Він повинен прибути до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області за адресою: Донецька область, м Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20.

Шойгу планують вручити письмову підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, та ч. 5 ст. 260 КК України.

Нагадаємо, у частині п'ятій ст. 260 КК йдеться про керівництво не передбачених законами України воєнізованими формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, яка призвела до загибелі людей. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.