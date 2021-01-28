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СБУ викликала на допити членів реєстраційної комісії зборів акціонерів "Мотор Січі"

Автор: РБК-Україна

Всі члени реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" отримали повістки від СБУ з викликом на допит 29 січня. Як відомо, збори акціонерів у Запоріжжі заплановано на 31 січня.

Про це РБК-Україна повідомили представники компаній-акціонерів.

За їх словами, члени реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" викликані як свідки в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000272, порушеній за ст. 14 "Приготування до кримінальним злочином", ст. 111 "Державна зрада", ст. 113 "Диверсія", що стосуються дій колишнього власника контрольному пакету акцій ПАТ "Мотор Січ" та чинного керівника компанії В'ячеслава Богуслаєва.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, минулого тижня на допити як свідок був викликаний бізнесмен Олександр Ярославський.

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Компанія МС-4, входить до групи DCH, є одним з міноритарних акціонерів "Мотор Січ", а також виступила одним з ініціаторів проведення позачергових загальних зборів акціонерів спільно з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Там часом Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ. Ініційований нею арешт акцій "Мотор Січ" в рамках кримінальної справи дозволяє нинішньому менеджменту зберігати повний контроль над підприємством.

Печерський суд вже підтвердив необґрунтованість претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ", вони були визнані потерпілою стороною від дій силовиків.

У цій справі за 3,5 роки так і не з'явилися підозрювані, не було спроб передати його в суд. На думку юристів, СБУ тягне час у безперспективній справі, а активізація перед зборами акціонерів 31 січня - більше схоже на спробу зірвати збори.

Як повідомили РБК-Україна акціонери підприємства, через ситуацію, що склалася, вони мають намір звернутися до Вищої ради правосуддя з фактами про дії суддів і слідчих СБУ, "які маніпулюють законодавством і грубо порушують процесуальні норми".

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