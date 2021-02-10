СБУ виступила проти передачі кримінальних справ в Держбюро розслідувань

Служба безпеки України виступила проти позбавлення неї повноважень вести досудове розслідування, що передбачається ухваленим Верховною Радою у першому читанні законопроєктом щодо реформи СБУ . Голова відомства Іван Баканов вважає, що повністю відмовитися від цієї функції можна буде за умови створення єдиного незалежного органу досудового розслідування.

Про це йдеться в матеріалі РБК Україна "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи" .

Законопроєкт передбачає, що з 2026 року Служба безпеки і зовсім не зможе розслідувати кримінальні провадження. Зараз слідчі відомства ведуть тисячі справ, які часто не стосуються ні державної безпеки, ні захисту від тероризму. До прикладу, саме СБУ передали справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якого НАБУ запідозрило в корупції.

Автори закону хочуть в найближчому майбутньому забрати ці повноваження у спецслужби і передати їх Держбюро розслідувань. У комітеті з нацбезпеки припускають, що саме ця норма, цілком ймовірно, буде переглянута до другого читання.

"Це питання дискусійне. Зараз ми заклали таку норму, але ми ще будемо говорити з ДБР, чи буде у них така можливість прийняти всі кримінальні провадження від СБУ і розслідувати їх", – пояснив голова комітету Ради з нацбезпеки, розробник законопроєкту Олександр Завітневич.

В Службі безпеки з таким нововведенням поки не згодні.

"Повністю відмовитися від досудового розслідування буде доцільно тільки тоді, коли ми створимо єдиний незалежний орган досудового розслідування, який не буде здійснювати при цьому оперативно-розшукову діяльність", – заявив виданню Іван Баканов.

На його думку, саме такий підхід дозволить оптимізувати систему правоохоронних органів і вдосконалить механізми їх взаємодії зі спецслужбами.