СБУ впервые применила дрон Sea Baby с ракетами "Град" еще в прошлом году, - Малюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы СБУ Василия Малюка во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, каждый день экспериментируем и совершенствуемся", - отметил Малюк.

По его словам, впервые СБУ использовала дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Как рассказал глава СБУ, Sea Baby - это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения разных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И таким образом были поражены уже четыре вражеских корабля.

Малюк напомнил, что история применения надводных дронов началась в 2022 году, когда президент Владимир Зеленский поставил СБУ соответствующую задачу: остановить доминирование россиян в акватории Черного моря и создать оперативно выгодные условия для функционирования зернового коридора.

Спецслужба выполнила его, начиная от оперативного замысла и до успешных боевых выходов. СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.

"Со временем к нам присоединились побратимы из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", - отметил глава СБУ.

По его словам, с помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.

Одной из приоритетных целей Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby.

"Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны динамично двигаться к победе, поскольку в единстве наша сила", - подчеркнул он.