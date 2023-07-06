"Служба безопасности ликвидировала четыре новых канала нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. К организации сделок причастны 15 человек из разных регионов Украины. Злоумышленники предлагали военнообязанным выехать за пределы нашего государства на основании фиктивных документов", - пишет пресс-служба.

Стоимость подделки составляла до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от "маршрута" и срочности выезда.

Киев

Задержаны четверо жителей столицы, которые изготавливали медсправки для избежания мобилизации якобы по состоянию здоровья.

Чернигов

Разоблачен депутат горсовета, который с другими тремя горожанами разработал механизм нелегальной переправки потенциальных призывников в Евросоюз.

"Злоумышленники оформляли своих "клиентов" как водителей-волонтеров городской общественной организации, которую возглавлял депутат. Затем их персональные данные вносили в электронную систему "Шлях", что давало основания для выезда за пределы Украины", - добавляет СБУ.

Сам депутат сейчас скрывается за границей. Ему сообщено о подозрении.

Ровенская область

"Нейтрализована преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной миграции. Среди основных участников группы - адвокат, его помощник и двое перевозчиков, которые имеют лицензии на осуществление международных рейсов", - пишет пресс-служба.

Преступники оформляли "уклонистов" как водителей и готовили их выезд на нескольких автомобилях в ЕС.

Львовская область

Задержан 53-летний гражданский, который хотел продать фиктивные медсправки о непригодности к военной службе.

Фото: СБУ разоблачила еще организаторов схем для "уклонистов", среди подозреваемых депутат горсовета (t.me/SBUkr)