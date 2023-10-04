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СБУ разоблачила еще одну агентурную сеть, ее куратор отсиживался в Белгороде

Харьков, Среда 04 октября 2023 12:43
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СБУ разоблачила еще одну агентурную сеть, ее куратор отсиживался в Белгороде Фото: СБУ разоблачила еще одну сеть шпионов РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одну агентурную сеть в Украине. Ее куратор находился в российском Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть Главного управления Генштаба России, больше известно как ГРУ. Агенты были задержаны в Харькове и Житомирской области.

Членами группы были три человека, среди них один россиянин. Их завербовали еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Они попали в поле зрения ГРУ во время выездов в Россию. После 24 февраля 2022 года российская разведка "активировала" своих агентов.

Шпионы отслеживали данные о воздушных атаках РФ на местные объекты критической и социальной инфраструктуры и направляли в ГРУ "отчеты". Также агенты собирали информацию о военных.

Всю информацию они передавали "старшему", находившемуся в Белгороде. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра ГРУ. Он передавал данные "куратору".

Предателей задержали в их домах. СБУ объявила подозрения шпионам по нескольким статьям УКУ. Пока они под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ задержала еще троих членов этой агентурной сети.

Фото: СБУ разоблачила еще одну сеть шпионов РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила одну из крупнейших сетей российских агентов, действовавшую в Николаевской области. В нее входило 13 шпионов.

Также в Киеве поймали агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов".

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