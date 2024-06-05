СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в пограничных областях, задержан чиновник ГПСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила три новые схемы для уклонистов в приграничных областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Стоимость "услуг" для уклонистов колебалась от 6,5 до 9 тысяч долларов. Цена зависела от срочности побега, а также его способа.
Задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы (ГПСУ). За деньги он помогал уклонистам сбежать в соседнюю страну вне пунктов пропуска. Для конспирации использовал криптокошелек, куда принимал оплату.
Ликвидированы два канала незаконной миграции в Европейский союз. Один из каналов организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку. Для транспортировки использовалась надувная лодка.
Другую схему организовала жительница Хустского района. В частности она привлекла к делу двух сообщников. Уклонистов выводили малоизвестными тропами.
Всем задержанным организаторам схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в приграничных областях, задержан чиновник ГПСУ (t.me/SBUkr)
Напомним, в интервью РБК-Украина начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказывал, что самой популярной схемой для уклонистов остается переплывание Тисы. В то же время он отметил, что стоимость "услуг" выросла до 20 тысяч долларов.
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