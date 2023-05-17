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СБУ разоблачила ряд схем побега уклонистов за границу

Фото: СБУ разоблачила ряд схем побега уклонистов за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще 3 схемы нелегального выезда за границу. Среди "клиентов" были и россияне, пытавшиеся попасть в Европейский союз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. Злоумышленники помогали своим клиентам нелегально выехать за пределы нашего государства на основании фальшивых документов. Стоимость таких "услуг" составляла до 5 тысяч долларов с одного человека", - пишет пресс-служба.

Львовская область

Задержан 39-летний житель региона, предлагавший мужчинам призывного возраста фиктивные документы для выезда за границу. К нему также обращались россияне, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине и пытались уехать в страны Евросоюза.

Запорожье

"Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало жителя Донбасса, пытавшегося подкупить сотрудника Службы, чтобы тот помог получить "документы" для снятия с военного учета", - добавляет СБУ.

Сотрудник СБУ, которому предлагали "взятку", доложил о случае руководству после чего злоумышленник был задержан.

Ровенская область

"Нейтрализована преступная группа, которая специализировалась на переправке уклонистов за пределы Украины под видом водителей международных пассажирских перевозок и волонтеров", - пишет пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачила ряд схем побега уклоняющихся за границу (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области в это время разоблачили предателя, который "наводил" вражеские ракеты на железнодорожные мосты и заводы в регионе.

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