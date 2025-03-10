СБУ разоблачила группу бывших коммунистов, которые призывали к захвату Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала подпольную группировку бывших коммунистов в Черкассах, которая организовывалась при поддержке российских спецслужб. Эта группировка активно оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла пророссийские нарративы среди местного населения.

В расследовании установлено, что деятельность группировки координировал экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в первые дни войны бежал в РФ вместе с российским спецназом.

По заказу России он создал подпольную группу, в состав которой вошли бывшие представители компартии, в том числе экс-нардепы и идеологические функционеры. Эти лица публично оправдывали военные преступления агрессора, включая ракетный удар по Охматдету и массовые убийства в Буче.

Фото: Служба безопасности Украины

Одним из самых возмутительных фактов стало то, что злоумышленники готовили письма к президенту России, в которых выражали поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и призывали к восстановлению советского режима.

Во время обысков, проведенных в Черкассах и Киеве, были найдены запрещенная символика, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Фото: Служба безопасности Украины

Четырем фигурантам дела уже сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников. В случае доказательства вины, им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Эта операция является частью масштабных мероприятий СБУ, направленных на выявление и нейтрализацию подпольных пророссийских ячеек в Украине. Напомним, что весной 2023 года СБУ уже разоблачила аналогичные ячейки в семи других регионах Украины.