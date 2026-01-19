СБУ разоблачила 8 коллаборационистов в разных областях: кто предавал Украину

Среди подозреваемых - сотрудница суда, экс-работник оборонного завода и коллаборационист, который четыре года скрывался от правосудия в подвале родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

СБУ собрала доказательства на восьмерых прокремлевских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев

В столице задержали секретаршу судебного заседания, которая отрицала существование Украины и оправдывала аннексию Крыма и части восточных регионов Украины. Кроме этого, она ставила под сомнение существование Украинской государственности и "защищала" полномасштабное вторжение России.

Херсон

В Херсоне разоблачили 46-летнего рецидивиста, который ранее отбывал наказание за убийство и во время оккупации помогал врагу проводить псевдореферендум. Как установило расследование, злоумышленник обходил дома местных жителей и агитировал их голосовать за "присоединение" Херсонщины к РФ. После освобождения региона коллаборационист четыре года прятался в подвале родственников.

Запорожье

В городе разоблачили бывшего работника оборонного завода. Он агитировал в чатах к воздушным атакам на промышленные объекты региона, производящие дроны для ВСУ. Таким образом он пытался "заинтересовать" российские спецслужбы для дальнейшей разведдеятельности в интересах страны-агрессора.

Другие регионы

В Винницкой области подозрение получили 57-летний певец, который агитировал за "разделение" Украины, и охранник, призывавший РФ продолжать обстрелы города.

На Житомирщине СБУ задержала двух организаторов фейкового "народовластия", которые через YouTube призывали игнорировать законы Украины, а также не признавать легитимность государственных органов и действующее законодательство.

ВЧеркасской области задержана сторонница террористической организации "Вагнер", которая в соцсетях публиковала сообщения в их поддержку.

Что грозит задержанным

Всем задержанным уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая коллаборационную деятельность и посягательство на территориальную целостность Украины.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.