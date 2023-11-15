RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион

Архивное фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецслужбы начали расследование уголовного дела против Ирины Фарион. Уже назначены экспертизы по поводу ее недавних резких высказываний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что стало причиной для расследования

По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом. 

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Фото: Ирина Фарион (facebook.com/SecurSerUkraine)

По факту нарушения каких статей Уголовного кодекса начато расследования

  • Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
  • Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
  • Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер;
  • Нарушение неприкосновенности частной жизни.

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Что этому предшествовало 

Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма.

А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион.

Также Фарион новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, которые говорят на русском языке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныИрина ФарионВооруженные силы УкраиныКрим