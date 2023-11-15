СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион

Что стало причиной для расследования

По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Фото: Ирина Фарион (facebook.com/SecurSerUkraine)

По факту нарушения каких статей Уголовного кодекса начато расследования

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;

Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер;

Нарушение неприкосновенности частной жизни.

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Что этому предшествовало

Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма.

А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион.

Также Фарион новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, которые говорят на русском языке.