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СБУ и спецслужбы ЕС разоблачили наркобанду: в Одессе поймали "курьеров"

Одесса, Пятница 13 октября 2023 12:39
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СБУ и спецслужбы ЕС разоблачили наркобанду: в Одессе поймали "курьеров" Фото: СБУ и спецслужбы ЕС разоблачили наркобанду (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские и европейские правоохранители разоблачили наркобанду, поставлявшую иранский героин в ЕС. Трафик шел через Одесский порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Многоэтапную операцию проводили СБУ, правоохранители Румынии и Германии. Она длилась больше года, удалось перекрыть наркоканал и задержать организатора трафика в Румынии.

Спецоперация началась еще в сентябре 2022 года, тогда в Одессе задержали двух "курьеров". Они пытались транзитом через Украину переправить 186 кг иранского героина. "Товар" спрятали в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников. Стоимость партии составляла 11 млн долларов.

СБУ установила, что "курьеры" входят в масштабную наркогруппировку. Правоохранители установили местонахождение главного фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали.

По данным следствия, злоумышленник разработал маршрут переправки наркотиков морским путем через Одесский порт, а после его блокады - использовал порты Румынии и перемещал груз в Украину по суше.

В Румынии продолжается расследование, а СБУ объявила задержанным в Украине "курьерам" подозрение по ч. 3 ст. 305 УК. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ и спецслужбы ЕС разоблачили наркобанду: в Одессе поймали &quot;курьеров&quot;

Фото: СБУ и спецслужбы ЕС разоблачили наркобанду (ssu.gov.ua)

Напомним, в Одессе полиция разоблачила продававшего кокаин наркодилера, для конспирации использовал свою маленькую дочь.

Также в августе полиция перекрыла международный канал контрабанды наркотиков. Его организовали два жителя Броваров Киевской области.

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